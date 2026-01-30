Na antevisão à visita ao Rio Ave, da 20.ª jornada da Liga, marcada para sábado (18h00), Vasco Seabra lembrou a boa exibição do Arouca na jornada passada, frente ao Sporting. O treinador dos arouquenses também não escondeu que as condições climatéricas podem «mexer com o jogo» no Estádio dos Arcos e perspetivou um jogo «difícil».

Necessidade de pontos

«Vimos de um excelente jogo [com o Sporting], em que o resultado fugiu no último minuto. Foi, provavelmente, o nosso jogo mais completo de início ao fim. Temos de ir atrás de pontos, com uma atitude competitiva alta. Temos vindo a estar mais estáveis, mais capazes de impedir o crescimento do adversário e tudo isto traz mais serenidade com bola. É uma bola de neve. (…) Estamos a fazer muito bem as coisas. Queremos fazer igual, mas um bocadinho melhor para conseguirmos resgatar pontos.»

Chegadas dos reforços Arruabarrena, Bas Kuipers e Javi Sánchez

«É verdade que a experiência dos que chegaram teve efeito na equipa, mas todos os que ficaram tiveram de crescer a nível interno para acompanhar a evolução da equipa. Treinamos de forma mais competitiva, logo, isso provoca a evolução dos jogadores.»