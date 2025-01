Declarações de Vasco Seabra, treinador do Arouca, na sala de imprensa do Estádio D. Afonso Henriques, após o empate (2-2) frente ao Vitória de Guimarães:

«Penso que foi um jogo completo da nossa parte, havendo uma mudança de agressividade da primeira para a segunda parte. No momento em que perdíamos a bola estávamos a ser muito frágeis e a bola acaba na nossa baliza com facilidade. Isso penalizou-nos, porque estando a fazer um bom jogo ofensivamente, e em organização defensiva, cada transição era uma aflição para nós. Fomos penalizados ao sofrer dois golos, porque mesmo sem grande fulgor tivemos lances na primeira parte. Vir a este campo, ter três oportunidades e não marcar é penalizador. Na segunda parte conseguimos estar mais acima, com o Sylla acrescentamos um quarto médio e crescemos mais para a profundidade com o Fukui e com o Dylan, fomos mais agressivos no domínio de toda a segunda parte».

[Muito tempo para preparar a equipa, o que não acontecia] «Sentimo-nos cada vez mais identificados com a equipa, com os jogadores e com o que queremos fazer. Este foi o jogo mais próximo do que queremos produzir. A equipa conseguiu ter profundidade, reajustar-se com bola e ter posse. Sentimos a equipa a crescer, com uma vontade muito grande a competir. Nos últimos cinco jogos fizemos oito pontos, três jogos sem perder também é importante. Temos muito para conseguir, começámos esta série com um ponto num campo difícil».