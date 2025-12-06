Vindo de cinco derrotas consecutivas, a última das quais uma goleada (4-0) frente ao Sporting de Braga, o Arouca visita o Estrela da Amadora no domingo (18h00), na 13.ª jornada da Liga. Vasco Seabra «não foge da realidade» dos maus resultados, mas quer uma resposta já diante dos tricolores. O técnico do Arouca assumiu ainda que esteve reunido com o presidente face ao mau momento da equipa.

Série de cinco derrotas consecutivas

«Temos uma obrigação connosco. Estamos feridos no orgulho, mas não na vontade. Já provámos que somos capazes de competir com todos. Não estamos felizes com o lugar e com os resultados, não fugimos a essa realidade. Temos de olhar para nós com convicção e com a responsabilidade de dar uma resposta.»

Fontán já viu três cartões vermelhos em 12 jogos

«Há momentos em que, se deixarmos a janela aberta, qualquer coisa entra para nos fazer mal. Acho que o Fontán não tinha três expulsões na carreira inteira até agora. É um momento muito particular dele. Os primeiros dias foram mais duros, mas ele não é o tipo de jogador que fique no chão a chorar e acabou a semana com uma vontade muito grande de dar à volta.»

João Nuno trouxe diversidade ao jogo do Estrela

«É uma equipa camaleónica, com muita alteração dentro do próprio jogo, na forma de pressionar e atacar. Será um jogo de exigência de alto nível, em que teremos uma oportunidade de desafiar-nos. Independentemente do adversário, temos de estar ligados uns aos outros.»

Contestação dos adeptos

«Não vejo as coisas com sentimento de vida ou morte. Dou o melhor de mim todos os dias. Existiu uma conversa franca com o presidente e com o diretor, em que discutimos como podemos melhorar. Temos convicção clara de que temos capacidade para sair desta situação e fazer um campeonato capaz. No início da época estávamos num momento positivo e, mesmo assim, tivemos várias reuniões entre nós.»