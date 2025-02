Arouca e Farense medem forças para a 23.ª jornada da Liga e Vasco Seabra quer um desfecho diferente para equipa, face aos pontos perdidos nos últimos dois encontros, frente a Rio Ave e Sporting.

O técnico dos arouquenses destaca a vontade que o Farense tem para dar a volta ao mau momento que atravessa e espera ter pela frente uma equipa que «tem de lutar pela vida».

«Ao contrário do que os resultados têm ditado, o Farense tem sido competente nos jogos. Neste último encontro, foram muito intensos, competentes, agressivos e sabemos que, vivendo um momento difícil, o adversário jogará com tudo o que traz para sair da situação. Teremos de saber lidar com isso. Vai ser uma equipa que não vai dar um duelo por perdido, porque tem de lutar pela vida», referiu.

«Estamos tristes, porque achávamos que, nos últimos dois jogos, poderíamos ter feito mais dois pontos em cada um deles, mas ao mesmo tempo ficamos orgulhosos da atitude, da postura da equipa. Portanto, é nisso que temos de nos centrar, sabendo que agora é um jogo de cada vez. Este será o jogo mais importante das nossas vidas, porque é o próximo», acrescentou o técnico.

O jogo entre Arouca e Farense está marcado para este domingo, a partir das 15h30 e terá a arbitragem de André Narciso.