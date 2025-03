Vasco Seabra, treinador do Arouca, em declarações na flash interview à Sport TV, após a derrota na receção ao FC Porto (2-0), na 24.ª jornada da Liga:

«[Arouca sabia o que tinha de fazer, mas sofrer tão cedo mudou o que tinha na cabeça?] As duas partes são distintas. Na primeira parte competimos muito bem, a pressionarmos o FC Porto, a condicionarmos e o FC Porto a ter de esticar para criar alguma dificuldade. Conseguimos controlar, falhámos só dois timings à direita que deram profundidade ao FC Porto. Com bola, conseguimos atrair, abrimos espaços entre o lateral e o central do meio. Criámos oportunidades, o FC Porto também criou, foi uma primeira parte muito dividida e connosco um bocadinho mais por cima.

Na segunda parte, o jogo muda. Fica essa frustração. O FC Porto veio muito para trás, ficou em espera e em controlo. É difícil jogar contra uma equipa em 5-4-1 e, sendo um grande, a dificuldade aumenta. Não tivemos tanta capacidade para projetar mais gente e tirar gente do FC Porto da última linha para criar oportunidades. Numa ou noutra saída, o FC Porto criou problemas porque nos estávamos a projetar mais e fica a frustração por não termos conseguido reduzir. Na segunda parte, o jogo ficou com muitas faltinhas, muitas paragens, o que baixou o ritmo do jogo e beneficiou o FC Porto.»

«[Dificuldade do FC Porto em identificar timings de pressão no Arouca] Se o jogo tem ficado com o FC Porto a querer pressionar-nos... estávamos a conseguir desbloquear quase sempre, pelos médios e pela atração dos alas mais por fora, obrigando os laterais a sair para criar dificuldades mais à linha. Sempre que o FC Porto queria saltar nos nossos centrais, principalmente pelo Gonçalo [Borges], criávamos mais problemas porque desbloqueávamos e, a seguir, projetávamos. Como estavam a ganhar, tentaram optar por resguardar-se e sair em transição, porque sabiam que queríamos chegar ao empate e tentar virar o jogo. Fica o orgulho dos jogadores, uma série muito boa que fizemos, é a primeira derrota em 2025 e queremos conquistar três pontos no próximo jogo.»

«[Sai com a sensação e que tentou tudo?] Procurámos dar mais profundidade e critério no cruzamento, dar frescura e tirar mais jogadores da linha do FC Porto, a construir só a dois em vez de três, com mais jogadores entrelinhas. Só no lance do golo anulado é que criámos muita dificuldade à linha do FC Porto. Pena não termos reduzido para entrarmos no jogo.»

«[Tem alguma receita para travar os grandes?] Tem a ver com os jogadores acreditarem muito que é possível bater-nos contra quem quer que seja. Competir todos os dias e encarar os jogos da mesma forma. Às vezes, temos alguns dissabores, mas somos uma equipa que gosta de atacar, pressionar, somos uma equipa ambiciona no jogo. Já passou mais um grande, temos de ir à busca do próximo jogo, que é contra um grande também, porque para nós todos os jogos são importantes.»