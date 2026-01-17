Vasco Seabra, treinador do Arouca, em declarações na sala de imprensa do Estádio do Desportivo das Aves, após o triunfo (0-1) sobre o AVS. O técnico considera que o triunfo é justo, pelo que a equipa fez na primeira parte.

Análise ao jogo

«Penso que fomos muito competentes na primeira parte, tivemos o domínio do jogo, criámos mais do que o suficiente para apenas estar a ganhar 1-0 ao intervalo frente a um adversário que se remeteu muito baixo. Criou dificuldades porque criou uma linha de cinco a defender, e às vezes seis. Fomos muito superiores, impedindo a totalidade das transições. A segunda parte foi incompleta, poderíamos deveríamos ter feito mais. Ficámos mais ansiosos, a equipa sentia que era um jogo importante, não se quis expor, queria é que acabasse depressa, mas temos capacidade para fazer mais. O adversário acabou por fazer jogo direto, mas estávamos preparados, o resultado é justo pela primeira parte, em que fomos superiores».

Vitória e ansiedade

«Dezassete pontos é importante, terceiro jogo da época com ‘clean sheet’, que é importante. Importante entrar na segunda volta com a perspetiva de crescer, com pontos. Pela primeira parte penso, fomos muito competentes, a vitória 1-0 é justa, mas quem está no jogo sente essa ansiedade. Hoje a equipa sentiu que precisávamos de vencer fosse de que forma fosse. A equipa vai crescer a esse nível, vai perceber que não é a melhor forma de dominar o jogo».

Três reforços na defesa

«São importantes porque trouxeram competitividade interna, o que era importante para nós. Trazem também competitividade externa, são jogadores muito maturados, altamente competitivos. Fizeram os três um bom jogo».