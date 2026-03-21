Vasco Seabra: «Foi um grito de revolta»
Técnico do Arouca fala numa «vitória importante para os jogadores acreditarem»
Técnico do Arouca fala numa «vitória importante para os jogadores acreditarem»
Vasco Seabra, treinador do Arouca, em declarações na sala de imprensa do Parque de Jogos Comendador Joaquim de Almeida Freitas, após o triunfo (0-1) sobre o Moreirense. O técnico analisa o crescimento da equipa.
Análise ao jogo
«Muito satisfeito com a minha equipa, coma a atitude e com a proatividade. Fomos a equipa que entrou em campo com mais proatividade para ganhar. A primeira parte teve domínio nosso, mais posse de bola, mais remates e mais oportunidades. Tivemos oportunidades muito claras para marcar, frente a um adversário muito difícil, muito bem treinado, uma equipa difícil de bater e desmontar. Tivemos paciência para conseguir sair da pressão e criar algumas situações. As situações do Moreirense são algumas perdas nossas, mérito pela forma como pressionam. Essencialmente foi o grito de revolta destes últimos três jogos em que sentimos que não merecíamos perder qualquer um deles, a equipa sentiu que o que fez não teve retorno, é um triunfo importante para a equipa sentir que o que faz é recompensado com vitórias».
Crescimento da equipa
«Melhorámos bastante a nossa ligação de primeira fase para segunda fase, os adversários têm tido dificuldades a pressionar. A última linha é a mais difícil de bater, temos bastantes golos marcados, mas também muitos sofridos, o que criou sensação de fragilidade: a equipa sente que, se perdermos bola, estamos expostos e perto de sofrer, que era o que acontecia. A equipa está com mais personalidade».
Miguel Puche
«O Puche é um miúdo fantástico. Chegou ao balneário com o prémio de homem do jogo e os colegas festejaram com ele. Nem sempre é titular, mas a forma como se dispõe a ajudar a equipa é fantástica. Quer competir numa posição só, porque sabe o que tem de fazer, mas muitas vezes a equipa precisa dele noutras posições. É a época com mais jogos e minutos, mesmo não sendo tão regular como desejaria, ficamos satisfeitos por ele».