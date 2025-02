Declarações do treinador do Arouca, Vasco Seabra, na sala de imprensa do Estádio da Madeira, após a vitória por 2-1 ante o Nacional, em jogo da 20.ª jornada:

[Foi um resultado construído na primeira parte. Vitória justa?]: «Sim. Contra uma boa equipa. Acho que o Nacional é uma boa equipa, bem treinada, e tem vindo a fazer um percurso muito bom – e aproveito também para dar uma palavra de parabéns ao Tiago [Margarido] – já desde a época passada. Sabíamos que íamos enfrentar uma equipa difícil, em crescendo também, motivada, ainda por cima a jogar na própria casa.»

«Acho que, na primeira parte, estivemos sempre mais confortáveis no jogo. Acho que estivemos sempre mais perto também de dilatar a vantagem, principalmente nos momentos de transição, estávamos a sair com alguma fluidez e a conseguir chegar com muitos jogadores à baliza do Nacional. Só em jogo mais de profundidade é que, eventualmente, num ou outro momento, permitimos igualdade numérica na área, e aí o Nacional, em segunda bola, conseguiu remates, sem oportunidades claras, mas remates que às vezes podem dar golos.»

«Acabámos por sofrer em cima do intervalo, o que acaba sempre por motivar a equipa que marca e poder criar alguma fricção na equipa que sofre. Falámos também sobre isso ao intervalo e penso que o início da segunda parte foi muito dividido, com muita disputa. Acabámos por ficar com um jogador a menos e é verdade que sofremos. Lutámos muito. Tivemos de colocar a linha defensiva a cinco, principalmente para conseguirmos fechar o espaço lateral/central, porque o Nacional queria rodar muito a bola para chegar aos corredores e depois meter muita gente para cruzamentos. Aumentámos o número de jogadores aí e penso que a equipa foi muito solidária, muito capaz. Não conseguimos, eventualmente pelo esforço que estávamos a fazer defensivamente, sair tão bem ofensivamente para aproveitar a forma como o Nacional se estava a expor, mas penso que fomos bravos. Fomos combativos, competitivos. Penso que merecemos a vitória.»

[Três pontos importantes para a caminhada rumo à permanência]: «Sim, é verdade. Muito importantes. Nos últimos cinco jogos fizemos 11 pontos, nos últimos sete fizemos 14. Representa uma evolução grande naquilo que é a dinâmica coletiva, a dinâmica de jogo da equipa. Estamos a jogar bem, estamos confiantes. Trabalhamos muito uns pelos outros e estamos a construir um grupo cada vez mais coeso, sabendo que não nos podemos distrair nenhum bocadinho. Agora é descansarmos. Hoje festejamos, amanhã é folga, o próximo jogo é só na outra segunda-feira e vamos meter os pés no chão. Temos de correr muito, porque o próximo jogo vai ser muito difícil.»