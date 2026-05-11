Na sala de imprensa, Vasco Seabra disse que a vitória foi inteiramente justa. O treinador dos arouquenses lembrou que jogou contra uma excelente equipa, mas que os jogadores souberam contornar as dificuldades.

Análise ao jogo

Acho que foi um jogo de superioridade nossa, fomos sempre superiores e merecemos a vitória. Controlamos todos os movimentos do Gil Vicente, uma equipa difícil, e com bola conseguimos sempre encontrar os espaços. Faltou estar melhor no último terço e até podíamos ter mais volume ofensivo. Somos a sexta melhor equipa da segunda volta, das que conseguiu mais pontos, já conquistamos 25, e conseguimos o objetivo de melhorar os pontos da época passada.

Época de sucesso?

Quando dizemos que o objetivo é fazer melhor do que no ano passado e conseguimos, é uma época de sucesso. No entanto, não paramos depois de o conseguir e temos sempre o objetivo de valorizar os ativos do clube. Conseguimos mostrar que os jogadores têm qualidade.