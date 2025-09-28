Vasco Seabra, treinador do Arouca, assegurou que a polémica em torno do eventual adiamento do encontro com o FC Porto, da sétima jornada da Liga, não interferiu na preparação da equipa. O técnico arouquense garantiu que o foco esteve sempre apenas no jogo, marcado para esta segunda-feira, às 20 horas.

Adiamento não afetou preparação

«O foco é exclusivamente no jogo. Tudo aquilo que foi acessório não nos afetou e ninguém se vai lembrar quando entrarmos em campo. Se competirmos desde o primeiro ao último segundo, temos condições para disputar o resultado. [...] Nunca tivemos a questão de não jogar no dia agendado. Fizemos os nossos planos semanais para que os jogadores chegassem ao dia de jogo absolutamente preparados. Nem sequer houve conversas em relação a esse tema».

Dificuldades esperadas frente ao FC Porto

«Sabemos que vai ser uma equipa muito forte na pressão, em termos físicos e no controlo individual. Temos que competir a sério, tanto com bola como sem bola, e ser agressivos para chegar à baliza do FC Porto. [...] Temos jogadores com qualidade, com uma ideia muito vincada. A vitória no último jogo deu-nos segurança daquilo que somos capazes de fazer e mostrou que, mesmo em momentos difíceis, conseguimos manter a estabilidade emocional».

Calendário e desgaste do adversário

«Compreendo as ‘dores’ de toda a gente. Mas, independentemente das queixas do adversário, nós estamos sempre muito focados naquilo que é a nossa preparação. [...] O FC Porto tem um plantel recheado de valor e quase todos outra vez disponíveis. Não vejo o treinador adversário agarrar-se a qualquer tipo de argumento ou desculpa. Sabemos que vamos ter pela frente um FC Porto muito difícil de bater».

Arouca tem argumentos

«Também temos vários argumentos para conseguirmos ferir a baliza do FC Porto. Temos que estar muito ligados ao jogo, muito capazes, e no momento de ganhar a bola ficarmos com ela e olharmos para a baliza do FC Porto com vontade de atacar».