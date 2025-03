Declarações de Vasco Seabra, treinador do Arouca, na sala de imprensa do Estádio Municipal de Braga, após a derrota (2-1) frente ao Sp. Braga, em jogo da 27.ª jornada da Liga:

«Gostava de dizer que defrontámos uma excelente equipa num campo muito difícil. O que fizemos aqui dá-me um orgulho muito grande. Tivemos cinco minutos em que perdemos um pouco o norte, o que pôs em causa levarmos pontos daqui. Na primeira parte faltou-nos mais baliza, a verdadeira situação que tivemos estava fora de jogo. tirando isso, estava a faltar sermos mais afoitos. Senti, até ao golo do Braga, que estávamos muito estáveis, com o Braga a ter dificuldades para entrar no nosso último terço. Aqueles cinco minutos não são normais em nós, é um erro, pode acontecer, não podemos ficar agarrados á fatalidade. Na segunda parte fomos afoitos, agressivos, a pressionar num campo inteiro. Podíamos ter levado um ponto. Não levamos vitórias morais, levamos convicção que podemos vencer em qualquer campo».

[Popovic na frente no final] «O Yalçin acaba por sair porque sentimos algum desgaste dele. Naquele momento sentíamos o Jason desgastado, teríamos de colocar o Henrique e o Mansilla, porque já tínhamos feito uma substituição na primeira parte. O Popovic teve a ver com o momento final, estávamos a ter mais a bola, o Braga com uma linha de cinco o tempo todo. Tínhamos pés abertos por fora e pés contrários para o cruzamento, queríamos ter mais presença na área».

[Mansilla entrou e mexeu com o jogo] «É um jogador a quem auguro um excelente futuro. É uma excelente aquisição da nossa administração. É irreverente, tem muita qualidade a jogar na direita e na esquerda. Está a adaptar-se à Europa, é típico sul-americano, empenhado e dedicado, é um jogador que tem ranho no nariz e nós gostamos disso, é hábil tecnicamente».