Vasco Seabra: «O Arsenal também teve uns anos muito difíceis»
Técnico do Arouca fez a antevisão da receção ao Alverca e fala no «desafio mais exigente da carreira»
Técnico do Arouca fez a antevisão da receção ao Alverca e fala no «desafio mais exigente da carreira»
Vasco Seabra afirmou que a série de maus resultados do Arouca representa «o desafio mais exigente» da sua carreira, mostrando vontade de responder frente ao Alverca, na 14.ª jornada da Liga.
«É o desafio mais exigente da minha carreira, porque nunca tinha tido tantas derrotas seguidas. Não podemos chorar e achar que tudo o que acontece é uma tristeza e uma fatalidade. Não querendo ser enfadonho, sabemos que temos qualidade interna e convicção para darmos uma resposta. Estamos muito feridos, mas nunca resignados», contou o treinador dos lobos, na antevisão ao jogo.
O técnico de 42 anos já leva 41 jogos no comando técnico do Arouca, o máximo por um só clube na sua carreira, e realça que esta marca transmite confiança, mas que a equipa tem a responsabilidade de a retribuir.
«Sinto que a administração confia em nós. Não gostamos de estar onde estamos, mas as coisas às vezes demoram a acontecer. Por exemplo, o Arsenal agora está em primeiro e parece que é fácil, mas teve uns anos muito difíceis», disse.
Relativamente ao Alverca, Vasco Seabra realçou que se trata de uma equipa motivada pelo bom momento, com uma ideia clara de jogo, mas que também já passou uma fase em que «os pontos fugiram».
Mateo Flores continua lesionado e desfalcará o Arouca no jogo com o Alverca, bem como Alex Pinto e Fukui, que foram expulsos no último encontro.
O Arouca, 17.º classificado, com nove pontos, recebe o Alverca, que ocupa a nona posição, com 17, no domingo, às 20h30. Este jogo, com arbitragem de David Silva (AF Porto), pode ser acompanhado AO MINUTO no Maisfutebol.