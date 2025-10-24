Vasco Seabra, técnico do Arouca, assegurou que quer ver a equipa a «competir ao mais alto nível», frente a um adversário que tem muita qualidade e é comandado por um grande treinador, na antevisão ao encontro entre os arouquenses e o Benfica, no Estádio da Luz, agendado para este sábado às 20h30:

Análise ao adversário

«Sabemos que vamos enfrentar uma equipa fortíssima, recheada de jogadores de enorme valor e orientada por um treinador de referência mundial. O Benfica tem muita qualidade individual e coletiva, mas nós queremos desafiar-nos a competir ao mais alto nível, a procurar os nossos momentos e a mostrar o que valemos. Vamos precisar de estar organizados, corajosos e muito concentrados.»

Boa exibição na Taça deu confiança à equipa

«Estamos com entusiasmo, foco e muita ambição por voltarmos à competição da Liga. Fizemos um bom jogo para a Taça de Portugal (2-1 frente ao Portimonense), num contexto difícil e contra um adversário muito exigente, e isso deu-nos confiança. A equipa está a competir bem, está viva, e queremos continuar esse caminho, mostrando a nossa identidade e a nossa paixão pelo jogo.»

Ambição elevada na deslocação ao Estádio da Luz

«Sabemos que vamos jogar perante 65 mil adeptos e contra uma equipa muito motivada, mas olhamos para dentro, para nós mesmos. No ano passado fizemos um grande jogo na Luz e trouxemos um ponto. Este ano queremos fazer uma exibição ainda melhor e, se possível, trazer três pontos.»