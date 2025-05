Vasco Seabra admitiu estar à espera de um Boavista em «alerta» para a derradeira e última jornada da Liga. Em antevisão à partida deste sábado, o técnico arouquense falou num adversário difícil, até porque os «axadrezados» são obrigados a vencer e esperar que AVS e Farense percam para sonhar com um possível play-off de manutenção.

«O Boavista é uma equipa difícil, que cresceu e tem uma energia muito positiva desde a chegada do novo treinador [Stuart Baxter]. Não é fácil de defrontar, porque frequentemente apela ao jogo em profundidade. Se naquela casa já é normal lutar do primeiro ao último minuto, com uma decisão destas ainda mais. Temos de saber jogar com isso, estar tranquilos, mas ter alma e ambição», afirmou em conferência de imprensa.

Por ser um jogo que pode ser decisivo para o Boavista, espera-se muitos adeptos e um ambiente que possa tender para a formação da casa. Porém, um ambiente mais adverso não preocupa Vasco Seabra.

«Nós damo-nos bem com estes ambientes. Fizemos bons resultados em Guimarães, em Alvalade e na Luz, portanto sentimos que temos capacidade. Isso empolga-nos também, é uma dimensão boa do jogo. Disse algumas vezes que achávamos que poderíamos e deveríamos ter mais pontos, então temos de ser nós a demonstrá-lo», reforçou.

Já sem nada por lutar e com a permanência garantida, Vasco Seabra aproveitou para fazer um balanço da temporada, onde reconhece que a realidade do Arouca poderia ter sido mais confortável.

«Foi um campeonato duro e competitivo. Quando entrámos, tivemos logo jogos difíceis, mas tínhamos a expectativa de fazer bem as coisas. Confiávamos muito no plantel e nas pessoas que nos estavam a contratar. O balanço é de que poderíamos ter mais pontos e disputar lugares acima. Independentemente disso, penso que foi uma época em que conseguimos ir crescendo paulatinamente», analisou.

O Arouca recebe o Boavista neste sábado, dia 17 de maio, para a 34.ª e última jornada da Liga, com o início agendado para as 18h no Estádio Municipal de Arouca.