Declarações de Vasco Seabra, treinador do Arouca, na sala de imprensa do Estádio Municipal de Arouca, após o triunfo (3-1), na 34.ª jornada da Liga.

Reação ao término de época na metade superior da tabela

«Orgulho e satisfação, por sentir que é merecido aquilo que estes jogadores fizeram durante a época e a forma como se mantiveram resilientes e muito ligados, muito focados, com muita vontade de continuarem o processo, acreditando sempre nele. Esse mérito de conseguirmos atingir a marca do 8º lugar quando viramos a primeira volta, creio que em penúltimo, representa também o crescimento sustentado da equipa, reforçado numa energia interna muito grande do grupo».

«Isso faz-nos chegar àqueles que eram os objetivos iniciais, fazermos melhor que o ano anterior, ficarmos na primeira metade da tabela, fazermos melhor pontuação e classificação, e acabarmos também com uma identidade muito clara, muito própria. Uma equipa que é sempre muito proactiva no jogo, jogadores corajosos, ambiciosos, querem sempre ter a bola, são fortes a pressionar, trabalham muito. Penso que é um oitavo lugar merecido, se assim terminar, e com um sentimento de satisfação enorme pelos jogadores, pelo clube também, e pela força que também a administração demonstrou em nós num momento mais difícil.»

Análise ao jogo

«Começou com diferenças táticas em relação àquilo que esperávamos, o Tondela iniciou com uma construção mais fixa a três, construção a três mais um, com o Cícero no mais 1. Já era habitual fazê-lo com o médio a montar a três, mas desta vez quis fixar mesmo como um terceiro central. Num primeiro momento, tivemos um ou outro momento de dificuldade em encaixar na pressão, principalmente no corredor direito, porque apareciam muitos jogadores, como o Aiko, Hugo Félix, Rony Lopes e o Rodrigo Conceição profundo. Assim que conseguimos corrigir, começamos a ser mais agressivos a bater na pressão.»

«Em termos de construção, creio que o Tondela manteve-se fiel, com muita agressividade, mas acho que conseguimos, com a nossa construção a dois mais três, com os dois centrais, mais o Bas Kuipers e o Espen van Ee, um bocadinho mais por fora, mas em corredor central, um bocadinho mais largos, e com o Fukui no mais um. Creio que conseguimos dificultar a pressão do Tondela, tiveram mais dificuldades em conseguir-nos pressionar, e isso permitiu-nos ter mais chegada, creio que fizemos o golo no momento em que já estávamos em crescimento, podíamos logo a seguir ter feito o 2-0, e aí ficaria muito difícil para o Tondela.»

«Os últimos 15 minutos da primeira parte já foram mais difíceis para nós, com muito jogo longo, muita segunda bola, muito duelo, onde o Tondela foi forte, mas tivemos sempre o jogo relativamente controlado. Na segunda parte, o Tondela acaba por fazer o golo no momento em que já estávamos a cair, e nós acabamos por aproveitar o balanceamento do Tondela, a nossa saída com capacidade em transição, e pela qualidade individual dos nossos jogadores.»

«Uma vitória justa, terminamos bem com sete pontos nas últimas três jornadas, é merecido, justo, e é um bom tónico para aquilo que queremos fazer na próxima época.»

Objetivos para a próxima época

«Vamos continuar a querer ser uma equipa altamente proativa e valorizar os nossos jogadores. Os objetivos, havemos de falar deles depois das férias. Agora é um momento de descansar, com as famílias, aproveitar também um bocadinho de sol, para ver se venho com um bocadinho mais de cor, e depois logo veremos.»

Pela primeira vez na carreira, chegará à terceira época consecutiva no mesmo clube

«É um momento que é importante para mim, também foi esse o momento da escolha de podermos prosseguir para uma terceira temporada no clube. Isso representa aquilo que tem sido o nosso trabalho interno, a nossa ligação também com a administração, e representa, tal como disse no dia a seguir anúncio da renovação, isso não cria mais conforto, mas mais responsabilidade, porque queremos sempre fazer mais ainda.»

Valorização de jogadores esta época

«Temos muitos jogadores com muitos números, tanto em termos de minutos como em termos de golos, assistências, muitas participações no jogo coletivo da equipa. Tivemos jogadores com um crescimento brutal durante todo o campeonato, creio que temos muitos jovens ativos, com um valor bastante alto de mercado.

Naturalmente, o Joel Pinho e o presidente vão ter uma batalha dura durante as férias de verão, para conseguirem segurá-los. Eu acho que está visível a todos, nós conseguimos ser a 5ª ou 6ª equipa com mais pontos conquistados na 2ª volta, 28 pontos conquistados, demonstra a capacidade que os jogadores têm para competir no nosso campeonato, para competirem contra equipas grandes.»