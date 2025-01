No rescaldo do triunfo do Arouca sobre o Boavista (1-3), na noite deste sábado, Vasco Seabra salientou o espírito dos «Lobos». Em conferência de imprensa, o treinador apontou a melhorias, sobretudo no capítulo emocional.

«A primeira parte foi dominada pelo Arouca, com iniciativa e controlo ofensivo. Num ou outro momento, o Boavista adiantou unidades e foram superiores nas bolas paradas. Tirando isso, fomos a vencer de forma justa para o intervalo.»

«Na segunda parte sentimos ansiedade e a pressão de jogarmos com mais uma unidade. Por isso, foi maior a vontade de guardar o resultado. Faltou agressividade para fechar o encontro. Fomos passivos com a bola, não cometemos riscos, o que gerou incapacidade para suster o adversário.»

«Só quando sofremos o empate é que voltámos a ser ativos, voltámos a ser o Arouca. É uma vitória da crença da equipa. Dá-nos ânimo. Nos últimos quatro jogos conseguimos sete pontos», começou por analisar.

Desta forma, para as próximas semanas, Vasco Seabra espera ver em campo o espelho da semana de preparação.

«O grupo está a treinar muito bem, confia no que dizemos, mas ainda não consegue replicar a qualidade da preparação», acrescentou.

Por fim, e questionado pelo Maisfutebol sobre a saída de David Simão ao intervalo, o treinador do Arouca assumiu o risco.

«Estava a fazer uma excelente partida, mas o relvado estava muito difícil. Ao errar a receção ou o passe, o Boavista chega perto e podia ganhar ressalto, expondo o jogador ao segundo cartão amarelo. Perdemos o líder em campo, que transmite a liderança do treinador, mas não podíamos correr o risco de jogar com menos um. Aliás, pensámos da mesma forma aquando da saída do Weverson», terminou.

Ao vencer no Bessa, o Arouca ascendeu ao 15.º posto da Liga, com 15 pontos, dois de diferença para a linha de água.