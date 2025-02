Sem perder desde meados de dezembro do ano passado, o Arouca pretende prolongar a boa fase na receção a um Rio Ave que, nos últimos dois jogos, travou o FC Porto (2-2), para o campeonato, e selou o apuramento para as meias-finais da Taça de Portugal após ter derrotado o São João de Ver, da Liga 3, por 2-1.

A respirarem bem melhor na Liga, ocupando atualmente o 13.º lugar depois de várias semanas encurralados na cauda da tabela classificativa, os lobos procuram a terceira vitória consecutiva no campeonato.

«Gostamos dessa pressão positiva, de querermos jogar para ganhar, de nos desafiarmos a isso. Temos dado sempre sinais de crescimento, de crença, de união, de ligação uns com os outros e também de qualidade de jogo quando temos condições para o fazer. Quando tivemos de serrar os dentes, fechar-nos e ajudar-nos enquanto equipa, de corrermos uns pelos outros, também o fizemos», referiu o técnico dos arouquenses, Vasco Seabra, na antevisão ao duelo com o Rio Ave.

Sobre o adversário, vincou que «é uma equipa que, nos últimos sete jogos, só perdeu com o campeão nacional (Sporting)», acreditando que estará «motivada e fresca» mesmo que tenha sido forçada a esforços redobrados para afastar o São João de Ver da Taça, na passada quinta-feira: «Ganhar as eliminatórias da Taça de Portugal cria sempre um estímulo positivo».

Vasco Seabra deixou ainda elogios a Clayton, avançado do Rio Ave que «está num momento fantástico» e «vai exigir que o bloco defensivo (do Arouca) consiga lidar com um ponta de lança que é uma referência e individualmente capaz», desafio que os centrais Galovic (lesionado) e Popovic (castigado) não irão enfrentar.

Separados por apenas dois pontos, Arouca (13.º com 22) e Rio Ave (10.º com 24) defrontam-se, no Estádio Municipal de Arouca, esta segunda-feira (20:15). Iancu Vasilica, de Vila Real, é o árbitro nomeado para o jogo que fecha a 21.ª jornada da Liga, que tem acompanhamento, ao minuto, no Maisfutebol.