Vasco Seabra, treinador do Arouca, na sala de imprensa, após igualdade (1-1) frente ao Famalicão:

«O resultado é justo, duas equipas que foram muito cometentes no processo defensivo. Nós estávamos a precisar de equilibrar a equipa e conseguir ser capazes de ser dominadores do ponto de vista defensivo para poder crescer com a bola. Sentíamos que a equipa estava a ter dificuldades em conceder oportunidades ao adversário. Hoje concedemos muito pouco ao Famalicão.

Na primeira parte faltou saltarem as linhas do Famalicão para chegar mais à baliza. A partir dos 60 fomos mais dominadores, melhoramos posicionamentos e fomos mais afoitos com bola. Podíamos ter feito, mas aceito o resultado, penso que foi um jogo muito equilibrado na sua totalidade. Para o espetáculo ser melhor, faltou baliza. Valorizar o ponto conquistado fora e a baliza a zero.

[que ilações positivas tira do jogo?] Tiro a atitude, o compromisso da equipa, a intensidade que conseguiu meter no jogo e nunca sermos empurrados para a nossa área. Fomos uma capaz de pressionar em bloco médio. Do ponto de vista ofensivo, e ao contrário do que é nosso padrão, conseguimos colocar os posicionamentos e dificultar a pressão do Famalicão, mas depois os nossos apoios não estavam bem colocados e só conseguimos fazer isso a partir dos 60 minutos. A partir daí o nosso posicionamento ficou mais claro.

[equipa mais perto do que pretende?] A equipa já compete de uma forma mais intensa e agressiva, mas em termos ofensivos penso que podemos crescer mais e chegar mais vezes à baliza do adversário. É um ponto que temos de melhorar. Temos uma alegria muito grande por estar destes jogadores que nos receberam bem.

Temos de melhorar a capacidade de fazer pressão, aumentar a capacidade para jogar em quatro linhas no campo todo e aumentar o ritmo de intensidade. É um processo que sabíamos que íamos ter».