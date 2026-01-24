Vasco Seabra, treinador do Arouca, acredita que a sua equipa criou as melhores oportunidades e, apesar da derrota frente ao Sporting, considera que o conjunto da Serra da Freita podia ter conquistado os três pontos.

«Muito orgulhoso dos jogadores, com uma grande vontade de lhes dar os parabéns. Não vivemos de vitórias morais, claro que nos fugiu um ponto e, eventualmente, podiam ter fugido três pontos, porque acho que a equipa criou as melhores oportunidades do jogo. Não estou, com isto, a querer dizer que o Sporting não mereceu a vitória, até porque a forma como o Sporting quis atacar, como nos remeteu atrás e nos colocou em momentos de dificuldade, onde fomos empurrados para trás.

A verdade é que sentimos que fizemos um jogo muito completo e competente. Na primeira parte, sendo menos capazes a nível da pressão, conseguimos controlar grande parte daquilo que o Sporting fazia. Na segunda parte, aumentámos a pressão, conseguimos ganhar muitos duelos em zonas mais altas do campo, chegámos mais vezes à baliza. Tivemos mais remates à baliza que o Sporting e temos, como já referi, as melhores oportunidades de golo. Sofremos o golo numa transição defensiva, depois de uma grande oportunidade de golo.

Este jogo tem de nos dar alento para a segunda volta para a campeonato e acreditar que vai ser muito boa. Estamos a trabalhar para que assim o seja. Foi um jogo mais condizente com a nossa identidade.»