Vasco Seabra, treinador do Arouca, na sala de imprensa, após igualdade (1-1) frente ao Gil Vicente:

«Eu espero sempre mais dos meus jogadores, mas estou satisfeito do compromisso deles. Eram muitas condicionantes, tivemos de fazer algumas adaptações e isso retira rotinas à equipa. Na primeira parte não estávamos tão agressivos e isso permitiu que o Gil estivesse mais à vontade com bola. Nós estávamos com alguma dificuldade em ligar jogo.

Na segunda parte entrámos muito bem. Entrámos muito agressivos, pressionantes, a roubar bolas à frente, com mais capacidade para descobrir espaços e depois concluir na baliza. Até aos 70 estivemos melhores, mas nos últimos minutos caímos em termos físicos. Acabámos por nem sempre ter os timigs indicados. Mais um ponto somado, nos últimos cinco só perdemos um. Queríamos chegar aos 40 pontos e agora vamos dar tudo para chegar aos 38.

[mudança ao intervalo] A equipa melhorou e às vezes olhámos para o jogador que sai, mas não foi isso, foi uma questão física porque ele esteve doente. Na primeira parte, estávamos organizados, com bola a ir ao sítio que queríamos, mas não estávamos a colocar a energia nas coisas. O que procurámos fazer na segunda parte foi sermos mais agressivos e chegar mais à frente sem medo. Fomos mais corajosos e mais bravos.

[exibição de João Valido] O João conquistou a titularidade pela forma como treina. O João é um guarda-redes muito corajoso, ouve tudo que lhe dizem. Teve dois jogos a titular porque naquele momento senti que o Nico deveria continuar em jogo. Agora não foi por termos conquistado a manutenção, foi por mérito. Temos três guarda-redes muito jovens e com muito potencial.

[o que espera na última jornada?] Temos muita gente a continuar, nós também. Esta energia interna que temos criado é para continuar. A equipa hoje competiu muito, não se refugiou em desculpas, e vamos para o último jogo cheio de ganas para ganhar. Acho que é merecido porque é um prémio final para terminarmos com 38 pontos».