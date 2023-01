Declarações do treinador do Estoril, Nélson Veríssimo, à SportTV, após a derrota por 2-0 ante o Arouca, em jogo da 15.ª jornada da I Liga:

«Cometemos mais erros do que o Arouca. Sabíamos que em função do que estava a chover, em função do relvado, que com o tempo ia tornar-se mais difícil. Tínhamos noção de que quem cometesse menos erros acabava por poder ter vantagem, como aconteceu com o Arouca. Fez o primeiro golo. Nós, na primeira parte, em função da perspetiva que eu tenho neste momento, tivemos alguma dificuldade em adaptarmo-nos ao que o relvado pedia. Tínhamos de ter um jogo mais objetivo, de estar mais equilibrados defensivamente. É num desses momentos em que não soubemos ser mais criteriosos e objetivos no momento que tínhamos bola, que o Arouca faz o primeiro golo.»

«Na segunda parte, julgo que a equipa já teve outra objetividade, um jogo mais vertical principalmente no nosso meio campo defensivo, acabou por adaptar-se melhor e aí fomos correndo mais riscos e o Arouca acaba por, num momento de transição, numa perda nossa, chegar ao segundo golo. Como tínhamos perspetivado, a equipa que cometesse menos erros ia acabar por ter vantagem. Foi o que aconteceu, acabámos por cometer mais erros do que o Arouca, principalmente na primeira parte.»

[Alteração para a segunda parte:] «É questão estratégica, acabamos por colocar um jogador com outras características na frente, o João Carlos. Quisemos baixar o Rodrigo e ter o Gilson à direita para termos mais pendor ofensivo nesse corredor. Acaba por ser uma questão estratégica.»

[Dez jogos oficiais sem vencer:] «A chave é ganhar, temos consciência do que estamos a fazer, sentimos – de forma clara – que os jogadores estão comprometidos com as ideias propostas. É verdade que tivemos algumas lesões que condicionaram nos últimos jogos, mas julgo que neste reinício de liga, este jogo acaba por ter condições diferenciadas, a forma como o relvado se foi tornando mais pesado, condicionou a forma como gostamos de jogar.»