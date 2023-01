O Arouca goleou esta sexta-feira o Portimonense, por 4-0, num jogo que abriu a 17.º jornada, a última da primeira volta da Liga.

Odday Dabbagh (6m e 76m), Alan Ruiz (32m) e Benji Michel (79m) apontaram os golos do encontro.

Com esta vitória, o Arouca sobe à condição ao sexto lugar, com 26 pontos. Já o Portimonense, é 12.º, com 20.

Veja o resumo da partida: