O Arouca venceu por 1-0, este sábado, na deslocação ao terreno do Vizela, a contar para a 12.ª jornada da Liga.

O único golo do encontro foi apontado por Antony, logo aos três minutos.

Com este triunfo, os arouquenses chegam ao sétimo lugar, com 19 pontos, os mesmos do Sporting. Já o Vizela, com 12, é 12.º classificado.

