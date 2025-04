O Famalicão alcançou uma vitória inédita em Arouca (2-1), em jogo da 28.ª jornada da Liga, que permitiu à equipa de Hugo Oliveira subir até ao sétimo lugar da classificação.

O FILME DO JOGO

Jason desperdiçou um penálti e acertou na barra, antes de Oscar Aranda abrir o marcador desde a marca dos onze metros.

A equipa da casa ainda empatou, com o terceiro penálti do jogo, desta vez convertido por Henrique Araújo, mas os visitantes acabaram por reclamar os três pontos com um golo do suplente Topic.

Os dois treinadores, Hugo Oliveira e Vasco Seabra, envolveram-se numa discussão e foram os dois expulsos.

