Grande jogo na Serra da Freita com o Arouca a empatar com o Farense 2-2, em jogo da 23.ª jornada da Liga.

Os algarvios marcaram primeiro, com um grande pontapé de Derick Poloni, mas a equipa da casa, depois das alterações ao intervalo, acabou por virar o resultado com golos de Trezza e Nandín. Já perto do final do jogo, Tomané, de cabeça, resgatou um empate para a equipa de Faro.

Aumentam as séries dos dois emblemas: o Arouca não perde há sete jogos, o Farense não ganha há oito.

