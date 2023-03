Arouca e Paços de Ferreira empataram este sábado a uma bola, na 25.ª jornada da Liga.

Rafa Mújica, aos 55 minutos, deu vantagem aos arouquenses, que tinham falhado um penálti aos 19, pelo capitão João Basso. A equipa de César Peixoto, contudo, chegou à igualdade por Gaitán em cima do último quarto de hora.

Desta forma, o Arouca falha a subida ao quinto lugar e continua na sexta posição, com 38 pontos, menos dois do que o Vitória de Guimarães. Já o Paços de Ferreira, 17.º, igualou os 16 pontos do Marítimo, antepenúltimo classificado e que ainda não entrou em campo esta jornada.

Veja o resumo da partida: