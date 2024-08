Esta segunda-feira, o V. Guimarães entrou com o pé direito na Liga, depois de vencer em casa do Arouca, por 1-0.

Nélson Oliveira marcou o golo solitário da partida, aos 14 minutos, depois de sucessivos erros defensivos da equipa da casa.

A partida ficou também marcada pela expulsão de Matías Rocha, aos 81 minutos, que colocou o Arouca reduzido a 10 unidades, numa altura em que procurava o golo do empate.

Com este resultado, o V. Guimarães é sétimo lugar, com três pontos, os mesmos que o líder Santa Clara. O Arouca está em 13.º com zero.