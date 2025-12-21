Neste domingo, um jogo da Liga portuguesa teve o seu melhor momento já depois do apito final. O Santa Clara-Arouca teve muito poucos motivos de interesse, terminando num 0-0 que deu um ponto às duas equipas, mas não deixa saudades.

Talvez isso dê ainda mais importância ao gesto de Francisco, o único adepto do Arouca que estava presente no Estádio de São Miguel, na ilha de São Miguel. Testemunhou esse duelo no estádio e, no final do encontro, teve a retribuição.

Vasco Seabra, treinador dos arouquenses, ordenou que todos os jogadores e equipa técnica cumprimentassem o leal adepto. O momento foi bonito. No final do jogo, em flash interview concedida à Sport TV, o defesa Matías Rocha enalteceu o gesto do adepto e fez questão de tratá-lo pelo primeiro nome.