Lembra-se do único adepto do Arouca presente no Estádio São Miguel, nos Açores, para apoiar a equipa no jogo com o Santa Clara, no passado domingo?

Depois de ter recebido o carinho de todo o plantel no final do encontro, Francisco, o adepto em causa, recebeu a visita em sua casa de Tiago Esgaio, um dos capitães dos arouquenses, que lhe ofereceu uma camisola do clube alusiva à época natalícia.

«Até domingo. Temos de conseguir uma vitória», pediu Francisco a Esgaio, que concordou que essa seria «a melhor prenda» neste período festivo.

O Arouca recebe o Gil Vicente, no domingo (15h30), num jogo referente à 16.ª jornada da Liga, o último que será disputado em 2025.

