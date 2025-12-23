Liga
VÍDEO: único adepto do Arouca nos Açores recebe visita do capitão em casa
Tiago Esgaio foi ao encontro de Francisco para lhe oferecer uma camisola do clube
Tiago Esgaio foi ao encontro de Francisco para lhe oferecer uma camisola do clube
Lembra-se do único adepto do Arouca presente no Estádio São Miguel, nos Açores, para apoiar a equipa no jogo com o Santa Clara, no passado domingo?
Depois de ter recebido o carinho de todo o plantel no final do encontro, Francisco, o adepto em causa, recebeu a visita em sua casa de Tiago Esgaio, um dos capitães dos arouquenses, que lhe ofereceu uma camisola do clube alusiva à época natalícia.
«Até domingo. Temos de conseguir uma vitória», pediu Francisco a Esgaio, que concordou que essa seria «a melhor prenda» neste período festivo.
O Arouca recebe o Gil Vicente, no domingo (15h30), num jogo referente à 16.ª jornada da Liga, o último que será disputado em 2025.
