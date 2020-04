David Luiz festeja 33 anos esta quarta-feira e diz que continua obstinado em regressar ao Benfica. Em entrevista à Sport TV, o central brasileiro recorda que, há dez anos, não queria sair para o Chelsea, mas acabou por ceder depois de Rui Costa lhe ter falado ao coração.

O central chegou ao Benfica com apenas 19 anos e saiu, quatro anos depois, para o Chelsea, mas contra a sua vontade, segundo contou à Sport TV.

«Tinha medo de deixar o Benfica, tinha medo de viver uma nova história. E o Rui [Costa], como diretor desportivo, levou-me para a sala dele e conversou comigo. Eu tinha medo de apagar toda a minha história no Benfica, o amor, o prazer que tinha de viver neste país e de jogar pelo Benfica», começar por contar.

A saída para o Chelsea ficou definida na tal conversa com Rui Costa. «Eu falei, “não quero ir, vou ficar, vou ficar”. O Rui é que me disse uma coisa que me tocou no coração: “As portas vão estar sempre abertas para você. Você precisa mostrar o seu futebol para o mundo inteiro”», prosseguiu.

David Luiz acabou por ceder, mas nunca esqueceu o clube que lhe abriu as portas da Europa. «Nunca perdi a ligação com o Benfica, tenho isso na minha cabeça, todo o mundo sabe, quero voltar. Quero voltar a vestir a camisola do Benfica e voltar a sentir essa sensação. O dia em que voltar a entrar no Estádio da Luz vai ser muito especial, vai ser uma das maiores sensações da minha vida», destacou ainda.

Na mesma entrevista, David Luiz também fala também na contratação de Pedrinho que vai reforçar o Benfica na próxima época. «É, sem dúvida, um grande jogador, com muita qualidade. Vai para o clube correto para ele, para que possa ser potencializado na Europa e possa ajudar o Benfica a ganhar muitos títulos. Acredito no futebol dele, foi sem dúvida uma decisão acertada», refere ainda o defesa num extrato de uma entrevista que a Sport TV vai transmitir, mais tarde, na íntegra.