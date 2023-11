O treinador do Sporting de Braga, Artur Jorge, antecipou este sábado um «jogo perigoso» em Arouca, no domingo, para a 11.ª jornada da I Liga portuguesa, frisando a importância de vencer numa jornada com duelos diretos entre quatro dos cinco primeiros classificados.

Na conferência de imprensa de antevisão, Artur Jorge alertou para o facto de o Arouca estar na última posição, com apenas uma vitória, conseguida logo na primeira jornada, há três meses (4-3 ao Estoril), e vir de seis derrotas consecutivas.

«Falei com os meus jogadores e acho que é um jogo perigoso pela classificação do adversário e pelo lado emocional de querer a todo o custo reagir, porque tem qualidade individual e coletiva para sair do momento em que está», disse o técnico, apontando que, não raras vezes, as equipas que jogam nas competições europeias sentem dificuldades acrescidas no jogo seguinte para o campeonato (o Sp. Braga perdeu por 3-0 na visita ao Real Madrid para a Champions, na quarta-feira).

«Acho que é o mais lado mental que pode influenciar [ndr: nessas dificuldades], porque a parte física, nós no Sporting de Braga, temos sempre soluções quando sentimos que um ou outro jogador não está nas melhores condições», disse.

O técnico renovou na sexta-feira por um ano, até 2025 e vê esse facto como «natural», «um prolongar de um projeto iniciado há duas épocas» e o validar dos «resultados desportivos e o superar dos registos históricos do Sporting de Braga», agradecendo ao presidente António Salvador pela confiança transmitida e dizendo partilhar a ambição do presidente de «cada vez mais pôr o Sporting de Braga em patamares diferentes».

«A minha resposta seria imediatamente que sim, independentemente de outras condições que, às vezes, são verdadeiras tentações», assegurou, ainda, falando também da chamada de Bruma à seleção nacional, tal como Ricardo Horta.

«Na primeira conversa que tive com o Bruma para ele vir para o Sporting de Braga falei-lhe sobre isso, de um ‘upgrade’ na sua carreira, de ele ser importante para nós e nós para ele, de o fazer regressar ao mais alto nível, de voltar a ter alegria e prazer de jogar e de ter a seleção nacional como meta», disse.

Serdar, Banza e Al Musrati estão recuperados dos problemas físicos, sendo que o médio líbio num patamar inferior.

Sporting de Braga, quarto classificado, com 20 pontos, e Arouca, 18.º e último, com seis, defrontam-se a partir das 18h00 de domingo, no Estádio Municipal de Arouca, jogo que será arbitrado por João Gonçalves e que tem acompanhamento ao minuto no Maisfutebol.