Artur Jorge, treinador do Sporting de Braga, comentou desta forma o triunfo no reduto do Desportivo de Chaves (2-4). Declarações na conferência de imprensa, reproduzidas pela Agência Lusa:

«Nós vínhamos cá com um propósito muito claro: precisávamos e queríamos ganhar o jogo. Creio que esta vitória tem tanto de justo como de difícil. Foi um jogo que exigiu muito de nós, onde tivemos momentos mais por cima, não só no resultado, mas naquilo que foi o domínio. Tivemos outros em que foi precisamente o inverso, mas soubemos demonstrar caráter, sofrimento, também, quando foi preciso, para podermos arrancar daqui uma vitória que é extremamente importante para nós Sporting de Braga.

[Expulsão Ygor Nogueira] Eu acho que não foi só esse o momento que acabou por fazer a diferença no jogo. Como já disse, tivemos momentos em que fomos superiores, outros em que não fomos, mas esse é o momento capital porque, não só nesse livre resulta aquilo que é a expulsão de um central do [Desportivo de] Chaves, como nessa cobrança da falta fazemos o terceiro golo e, portanto, a partir daí as coisas ficam mais confortáveis para nós, mas não creio que esse tenha sido o momento decisivo. [Foi] um momento importante por aquilo que acrescentou ao jogo em relação à igualdade numérica, que deixou de existir, e à vantagem que acabámos por conseguir nesse mesmo lance.

[Falhas na defesa] Nós temos dois jogos do campeonato, cinco golos feitos e quatro sofridos. Não é o registo que queríamos em termos defensivos, obviamente que não, mas como eu disse, nesta altura, o importante para nós é podermos olhar para aquilo que foi uma vitória conseguida cá, uma vitória importante. Era, para nós, muito importante ganhar, claro que temos coisas ainda a corrigir, temos aspetos que temos de melhorar e, concretamente, nesta questão de podermos deixar com que o adversário faça golos, mas a seu tempo, teremos de ajustar para podermos ser melhores amanhã do que aquilo que fomos hoje.»