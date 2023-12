Declarações do treinador do Sp. Braga, Artur Jorge, na sala de imprensa do Estádio Municipal de Braga, após a derrota por 1-0 ante o Benfica, em jogo da 14.ª jornada da I Liga:

[Se foi a eficácia a determinar o resultado:] «Mais do que a eficácia, terá sido a forma como iniciámos o jogo. Ou seja, um erro individual que nos condiciona para o resto da partida, mas acabámos por dar uma boa resposta na exibição e é verdade que o jogo deu pouco para o que produzimos. Creio que fizemos um bom jogo, com uma segunda parte completamente dominadora, mas não tivemos a eficácia e o resultado resume-se aos factos e temos de ficar resignados com o resultado.»

[Se o golo sofrido cedo tem peso e segundas partes distintas:] «O peso é muito, acaba por ser o golo que decide o jogo, um erro individual muito cedo. Mesmo tendo feito nós uma boa exibição, acaba por deixar o adversário mais confortável, com uma primeira parte a ser jogada mais direcionada para o que foram as transições, procurar aproveitar a velocidade dos seus avançados e o espaço nas costas da nossa linha defensiva. Na segunda parte, nem isso permitimos, porque acabámos por estar muito mais tempo no meio-campo ofensivo, próximos da baliza contrária, da área do Benfica. Criámos algumas situações, não fomos tão eficazes como queríamos e vimos uma equipa que defendeu bem e acaba por ganhar o jogo, creio até mais por aquilo que consegue, na forma como consegue defender.»

[Saída de Zalazar aos 31 minutos:] «Tirei o Rodrigo não pelo lance, mas pela necessidade que tinha de fazer o ajuste para a equipa ser mais eficaz no que era o nosso momento de pressão em zonas mais altas. E sim, o golo traz-nos ao que foi um jogo com maiores transições por parte do Benfica. Tivemos de tentar reagir ao golo sofrido, demos uma boa resposta na reação imediata, criámos oportunidades, procurámos igualar para ir em busca de um resultado que queríamos, mas não creio que tenha sido um jogo tão partido quanto isso.»

[Entrada de Niakaté na segunda parte pelos indicadores que a equipa já dava na segunda parte:] «Há duas razões para o que pensei. Tem a ver com o que era o próprio controlo da profundidade. Sabíamos, e a partir do momento em que estávamos em desvantagem, tínhamos de ter a equipa mais alta, com mais espaço nas costas, mas isso teríamos também com o resultado igual e tínhamos preparado o jogo para isso, até porque o Benfica tem três homens que participam pouco no momento defensivo: o Rafa, o avançado e o Di María. E era importante controlar essas referências para evitar essas transições. A segunda questão tem a ver com o Serdar ter o amarelo e decidimos optar por trocar, o Sikou é rápido, dava garantias defensivas e aproveitar uma das suas grandes vantagens, ser um jogador forte na ligação ofensiva.»

[Se a derrota é um percalço para sonhar com o título ou se ainda é cedo:] «Estamos na 14.ª jornada, qualquer derrota é sempre um percalço. Perdemos, é um percalço no caminho, acima de tudo. Um caminho que queremos que seja construído em cima de vitórias. Não conseguindo isso, é um contratempo.»