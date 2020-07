O Sp. Braga do treinador Artur Jorge desloca-se na segunda-feira ao Estádio João Cardoso para defrontar o Tondela. A formação arsenalista precisa de vencer para continuar a lutar pelo terceiro lugar na Liga. Se tal acontecer, Artur Jorge acabará por ajudar igualmente o filho, defesa do Vitória de Setúbal, adversário do Tondela na luta pela permanência.

Curiosamente, o Vitória de Setúbal defronta o Sporting nesta 33.ª jornada, em Alvalade. Por isso, o filho Artur Jorge também pode ajudar a equipa do pai na corrida por um lugar no pódio da Liga. Em conferência de imprensa, o treinador do Sp. Braga admite que esse cenário já foi tema de conversa, embora procure desvalorizar a questão.

«Sim, já pensámos que nos podemos ajudar mutuamente, mas cada um tem que pensar obrigatoriamente no que são os seus objetivos pessoais e das equipas que representam», disse, apenas.

«Se é um jogo de ganhar ou ganhar? Sim, claramente. Esta semana, o nosso presidente antecipou exatamente isso e é um estado de espírito comum cá dentro, desde a presidência, estrutura, treinador, os jogadores também completamente focados nesse objetivo. A prioridade é ganhar em Tondela, para depois fazer as contas no final. Já disse mais que uma vez que o nosso objetivo e pressão é tentar ir buscar o terceiro lugar», salientou Artur Jorge.

O treinador ainda não sabe o seu futuro: «O meu futuro não tem que se decidir nestes jogos. Tenho que trabalhar com a mesma vontade e o mesmo querer com que tenho feito do primeiro ao último minuto. No final do campeonato, como o presidente já disse e bem, falaremos. Não é o meu futuro que está aqui em causa, é o futuro do Sporting de Braga em relação à conquista dos seus objetivos.»