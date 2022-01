Sérgio Oliveira partiu esta quarta-feira de manhã para Itália, em voo privado, como o Maisfutebol adiantou. O acordo entre o FC Porto e a AS Roma está fechado e o médio português vai reforçar a formação orientada por José Mourinho.



A SAD portista recebe de imediato, de taxa de empréstimo, um milhão de euros, aos quais se podem vir a somar mais 500 mil euros mediante o cumprimento de objetivos.



A AS Roma fica com opção de compra do passe no final da época estipulada em mais 13 milhões de euros, mais 3,5 milhões que se podem somar por objetivos. No máximo, portanto, o FC Porto pode receber 18 milhões de euros pela saída do jogador.