O Benfica emitiu um comunicado, através do qual desmentiu «veementemente qualquer oposição à realização da Assembleia Geral Extraordinária solicitada por um grupo de sócios».

Mais do que isso, aliás, o clube prometeu «todo o apoio aos órgãos sociais competentes para procederem à convocatória dessa mesma Assembleia Geral Extraordinária, em observância às diretrizes emanadas pela Direção-Geral da Saúde, e no mais breve prazo possível».

Ora este comunicado surge na sequência da demissão de Rui Pereira, presidente da Mesa de Assembleia Geral do Benfica, o qual bateu com a porta em desacordo com a direção de Luís Filipe Vieira, de quem disse não sentir o apoio necessário para cumprir os estatutos.

Na declaração de renúncia enviada ao presidente do Conselho Fiscal do Benfica, Rui Pereira explica que tem «o dever de convocar a reunião extraordinária da Assembleia Geral requerida por um conjunto de 334 sócios, que cumprem as disposições estatutárias previstas para o efeito e representam 11 060 votos», adiantando, no entanto, que não conta «com o necessário apoio dos corpos sociais, e em particular do Presidente e da Direção, para a convocação da reunião extraordinária da Assembleia Geral».

Nesse sentido, Rui Pereira conclui que já não tem condições para continuar a ser presidente da Mesa de Assembleia Geral do Benfica, pelo que se demitiu do cargo, como confirmou o comunicado do Benfica. «A direção e o seu presidente desejam as maiores felicidades ao prof. doutor Rui Pereira», pode ler-se.