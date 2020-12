O requerimento para a convocação de uma Assembleia Geral (AG) extraordinária do Benfica feito pelos sócios Francisco Benitez, João Pinheiro e Nuno Leite, foi chumbado por não corresponder ao mínimo de dez mil votos, informou o clube encarnado.

Os subscritores, entre os quais Francisco Benitez, candidato a presidente da Mesa da Assembleia Geral (MAG) na lista do empresário João Noronha Lopes, nas eleições de 28 de outubro vencidas por Luís Filipe Vieira, pretendiam que fosse convocada uma reunião magna de associados para «deliberar sobre uma auditoria de conformidade» ao ato eleitoral, e para «apresentação de proposta de regulamento eleitoral para vigorar no clube», especificaram as águias em comunicado.

«Tratando-se de uma assembleia geral extraordinária convocada a pedido dos sócios do Sport Lisboa e Benfica, é indispensável que o pedido seja subscrito, especificamente para o efeito, por sócios que perfaçam pelo menos dez mil votos - o que não sucede no caso vertente -, não bastando para tal a invocação de um movimento de sócios», lê-se na nota assinada pelo presidente da AG do Benfica, Rui Pereira.



O responsável salientou que «a interpretação desta norma é unívoca» pelo que, após a reunião da Mesa da Assembleia Geral, foi decidido «não conceder provimento ao requerimento» apresentado a 23 de novembro.

Às últimas eleições do Benfica concorreram Luís Filipe Vieira, João Noronha Lopes e Rui Gomes da Silva. Vieira ganhou com 62,59 por cento dos votos, avançando para o sexto mandato no clube.