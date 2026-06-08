A proposta de chave de repartição das receitas provenientes da comercialização centralizada dos direitos televisivos da Liga e II Liga, elaborada pela Liga Centralização, foi aprovada esta segunda-feira, com 80 por cento dos votos, na Assembleia Geral que decorreu no Porto.

«A chave de repartição resulta de um longo trabalho de estudo e diálogo com todas as Sociedades Desportivas, tendo como princípios estruturantes a equidade, a meritocracia, a transparência desportiva, o alinhamento estratégico e a valorização sustentada das competições profissionais. A sua aprovação representa um marco histórico no processo de centralização dos direitos audiovisuais em Portugal, concretizando uma etapa fundamental de um projeto transformador para o futuro do Futebol Profissional», refere a Liga em comunicado.

«Reconhecendo a natureza evolutiva deste processo, o modelo agora aprovado foi concebido para responder aos desafios e objetivos do primeiro ciclo de comercialização centralizada, promovendo os comportamentos e incentivos considerados mais adequados à atual fase de implementação. Neste contexto, a chave de repartição deverá ser objeto de avaliação e discussão em cada novo ciclo, acompanhando a evolução do mercado, das competições e das necessidades estratégicas do setor.»

Esta proposta de distribuição, diga-se, divide a receita após a centralização dos direitos entre 90 por centro para os clubes da Liga e os restantes 10 por cento para emblemas da II Liga.

Recorde-se que o Nacional tinha apresentado uma proposta alternativa, que nenhum clube acompanhou. Desta forma, o modelo colocado em cima da mesa pelos madeirenses não irá avançar.

[em atualização]