A Assembleia Geral da Liga de Clubes foi adiada para sexta-feira, às 14h, face ao funeral do falecido Pinto da Costa, antigo presidente do FC Porto e da Liga.

Inicialmente marcada para esta segunda-feira, às 11h, pouco tempo antes do funeral de Pinto da Costa (11h30), a AG acabou por ser reagendada para as 14h30 desse mesmo dia. No entanto, o dia e hora voltaram a ser alterados.

«Em virtude das cerimónias fúnebres do ex-presidente da LPFP e ex-presidente do FC Porto, Jorge Nuno Pinto da Costa, a AG extraordinária e a XIV Cimeira de Presidentes, inicialmente agendadas para segunda-feira, 17 de fevereiro, vão realizar-se na sexta-feira, 21 de fevereiro», pode ler-se no comunicado.

A AG extraordinária está marcada para o dia 21 de fevereiro, às 14h. De seguida, às 15h45, realiza-se a Cimeira de dirigentes dos clubes.