Os clubes da Liga voltaram a chumbar, esta sexta-feira, a revalidação da proposta de distribuição das verbas do mecanismo de solidariedade da UEFA, aprovada em setembro de 2024, depois de um segundo sufrágio não ter voltado a atingir os 75 por cento de votos favoráveis exigidos, como já tinha acontecido a 16 de janeiro passado.

Recorde-se que na primeira reunião magna a proposta foi chumbada com 12 votos a favor, quatro votos contra e uma abstenção, ficando aquém dos 75 por cento dos votos exigidos para a aprovação da proposta.

Um quadro que se repetiu agora na Assembleia Geral Extraordinária, novamente com 12 votos a favor, mas com seis votos contra que voltaram a inviabilizar a proposta promovida pela direção da Liga.

Um chumbo que afeta, sobretudo, as contas dos clubes da II Liga que continuam privados destes valores.

