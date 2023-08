A Liga deu conta da maior taxa de ocupação dos estádios dos clubes da Liga, na primeira jornada do campeonato 2023/24, dos últimos cinco anos, com uma média de quase 60 por centos de ocupação (59,91%), quase mais dez por cento superior à média registada ao longo da última temporada.

A Liga explica que foi a terceira melhor média de assistências à primeira jornada desde que há registos, a melhor de sempre com Benfica e FC Porto a jogarem longe de casa. Uma afluência que a Liga relaciona com as campanhas de promoção ao regresso dos adeptos e das famílias aos estádios, associada a uma cadeia de hipermercados que está a vender bilhetes mais acessíveis.

Segundo os dados da Liga, das 16 equipas que jogaram em casa, incluindo as duas ligas profissionais, 13 superam as respetivas médias de espectadores registadas na época anterior. Vários estádios tiveram mesmo lotação esgotada ou perto disso, como foram os casos do Nacional, Boavista, Sp. Braga, Sporting, Moreirense e, já esta terça-feira, a Oliveirense.

A receção do Sp. Braga ao Famalicão contou com uma assistência de 19.184 espectadores, número que na época passada só foi superado em três ocasiões (Vitória, FC Porto e Benfica).

Em Alvalade, o Sporting contou com 37.152 adeptos na receção ao Vizela, número apenas superado, na época passada, nos jogos com o FC Porto e Benfica.

FC Porto e Benfica jogaram fora de casa, mas os visitantes também contaram com boas afluências nos jogos de segunda-feira. Em Moreira de Cónegos registou-se mesmo a maior afluência desde 2015/16, a terceira maior desde que há registos.

O Estádio do Bessa, onde o campeão Benfica foi surpreendido (2-3), superou pela primeira vez a fasquia dos 20 mil adeptos desde que o Boavista regressou ao escalão principal.