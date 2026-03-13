João Carvalho é o jogador com mais assistências nas primeiras 25 jornadas do campeonato, com um total de dez passes para golo, destacando-se à frente de Francisco Trincão (Sporting) e Jérémy Livolant (Casa Pia), numa lista em que o primeiro jogador do Benfica a aparecer é…Sidny Cabral.

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O médio do Estoril, muito elogiado pelo treinador, Ian Cathro, está a realizar uma grande temporada, com seis golos marcados e as tais dez assistências para golos, incluindo duas na goleada dos canarinhos ao Estrela (5-0).

O Estoril conta, aliás, com três jogadores no top-ten das assistências, com o escocês Jordan Holsgrove, a destacar-se no sétimo lugar deste ranking, com seis passes para golo, e Rafik Guitane no 9.ºlugar, com 5.

Sporting e FC Porto também colocam dois jogadores no top-tem das assistências. Os leões, além de Francisco Trincão, no segundo lugar, com 9 assistências, contam ainda com Pedro Gonçalves que, apesar de um longo período afastado dos relvados, devido a problemas físicos, ainda aparece no quarto lugar, com 6 passes que deram golo.

O líder da Liga, por seu lado, está representado por Gabri Veiga e Alberto Costa, com 5 assistências cada um.

O único jogador do Benfica que aparece nesta lista é Sidny Cabral, também com 5 assistências, embora as duas primeiras tenham sido feitas ainda ao serviço do Estrela.

O Sp. Braga não tem nenhum jogador nos dez primeiros, mas tem três nos vinte primeiros, Pau Víctor, Ricardo Horta e Zalazar, todos com quatro golos.

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