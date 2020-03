As Associações de Futebol do Porto e de Braga anunciaram esta terça-feira que vão suspender as respetivas competições face ao surto da epidemia do novo coronavírus.

Assim, os jogos dos campeonatos distritais do Porto vão estar suspensos até ao próximo dia 23, enquanto a associação minhota decidiu suspender toda a atividade desportiva que estava programada para esta semana, incluindo os jogos marcados para 14 e 15 de março.