A Associação Nacional de Treinadores de Futebol (ANTF) considera «uma vergonha» o facto de Rúben Amorim suceder a Sá Pinto no comando técnico do Sp. Braga, referindo-se a esta escolha como um «triste episódio» que «desprestigia a imagem do futebol português».

Num comunicado em que manifesta o seu «repúdio», o referido organismo informa que «irá propor ao Governo da República a alteração do Regime Jurídico das Federações Desportivas» com o propósito de «ser retirada aos clubes (Liga) a autonomia que, presentemente, lhes assiste para decidirem em causa própria em matérias tão sensíveis como a elaboração do Regulamento de Competições, assim como as consequências do seu incumprimento».

Recorde-se que o técnico não habilitações legais para treinar na Liga, num caso em tudo similar ao de Silas, treinador do Sporting. A ANTF termina o comunicado enviado às redações afirmando que «quem não é capaz de respeitar os próprios regulamentos que elabora, não é digno de ter essa autonomia regulamentar».