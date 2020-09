Os associados do Sporting reprovaram este sábado, por larga maioria, o Orçamento para a próxima época e o Relatório e Contas da época anterior. Segundo esclareceu Rogério Alves no fim da Assembleia Geral, «participaram nesta Assembleia Geral 3115 votantes».

«Ambos os documentos não obtiveram maioria. O Orçamento teve contra 69,9 por cento dos votos e a favor votaram 30,1 por cento. Portanto não foi aprovado. No que diz respeito ao Relatório e Contas, votaram contra 67,22 por cento dos associados e a favor 72,78 por cento», esclareceu Rogério Alves.

Logo a seguir ao presidente da Mesa de Assembleia Geral divulgar estes dados, a direção do Sporting emitiu um comunicado, através do qual garantiu que vai voltar a submeter os dois documentos a aprovação dos associados, não retirando desta votação mais consequências do que esta.

Comunicado do Sporting na íntegra:

«Em face da reprovação, pelos Sócios, do Relatório e Contas do exercício transacto e do Orçamento exercício 2020/2021, esclarecemos o seguinte:

Voltaremos, oportunamente, a submeter os documentos à Assembleia Geral de Sócios;

Com efeito, a aprovação dos referidos documentos é importante na gestão orçamental diária e na relação com terceiros, nomeadamente com as entidades financiadoras e com o Estado. Como até aqui, tudo faremos para que não existam consequências mais nefastas para o Clube neste período por si só já tão difícil. Estamos confiantes e determinados que, apesar de todas as dificuldades, iremos conseguir;

O Relatório & Contas 2019/2020 não sofrerá, naturalmente, qualquer alteração;

Ponderaremos introduzir alterações no Orçamento, ajustando-o à realidade entretanto já conhecida desde o início do exercício.

Por fim, gostaríamos de agradecer o profissionalismo e integridade dos funcionários do Sporting CP que contribuíram como de costume para a realização da AG. A todos, o nosso muito obrigado.»