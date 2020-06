O Benfica dedicou um vídeo aos adeptos que estão com a equipa «mesmo nas alturas mais difíceis».

A publicação surge dias após o ataque ao autocarro da equipa, após o empate com o Tondela, cujos autores se suspeita que tenham sido membros de uma das claques das águias.

No vídeo, os encarnados recordam a paragem devido à pandemia e mostra o estádio da Luz tanto cheio de adeptos, como vazio, apenas com os cachecóis enviados por muitos dos aficionados do clube.

A mensagem final da publicação é clara: «O Benfica são vocês».

Veja o vídeo: