O Sp. Braga recusou uma proposta de 8 milhões de euros por Ricardo Horta, segundo apurou o Maisfutebol.

A proposta chegou da parte do Atlanta United, clube da MLS (Major League Soccer), onde já jogou o irmão de Ricardo Horta, André Horta, ao serviço do Los Angeles FC, antes regressar ao Sp. Braga em 2018.

A proposta do clube norte-americano, além do referido valor, também incluía outros valores por objetivos, mas não foi suficiente para convencer António Salvador de abdicar do internacional português.

O Atlanta United não fechou as negociações e pode ainda vir a subir a proposta numa altura em que a imprensa italiana aponta que o clube de Atlanta está a um curto passo de assinar com Paulo Fonseca.