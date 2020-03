O jornal do Sporting cumpre esta terça-feira 98 anos de vida e para o celebrar o clube lançou uma edição especial: uma edição com muitos testemunhos e uma entrevista a Aurélio Pereira. O responsável pelo recrutamento na formação fala de como foi parar a Alvalade e realça a importância do futebol.

«Na altura só se jogava futebol de rua, éramos miúdos e andávamos todos a jogar durante 24 horas por dia e mais três à noite [risos]. Acabava quando vinha a polícia. O futebol era uma coisa fantástica e nunca percebi que raio de cabeças eram aquelas que não percebiam isso. A polícia não nos deixava jogar futebol na rua e na escola também nos proibiam», referiu.

«Era onde calhava. Havia uns terrenos baldios na Venda Nova, onde são agora as Pedralvas. Eram terrenos que estavam à nossa disposição. Depois era fácil: duas pedras, uma bola de pano e estava feito. O futebol tem uma força incrível. O futebol é tão forte que Deus quando construiu o mundo, ao sétimo dia descansou porque havia futebol e, provavelmente, jogava o Sporting.»