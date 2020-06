O sindicato de jogadores colocou-se ao lado do Benfica, em comunicado, defendendo não haver espaço no futebol português para os acontecimentos que se verificaram na noite da passada quinta-feira.

«Comportamentos criminosos como este não podem continuar a ser associados ao futebol português», lê-se. «Este comportamento é inqualificável, uma afronta perante o esforço que foi feito pelas organizações desportivas, em particular pelos jogadores, para assegurar a retoma do futebol em Portugal».

O sindicato apelou ainda à «coordenação das autoridades competentes no sentido de investigar, identificar os autores destes atos e agir em conformidade».

No comunicado pode-se ler ainda uma mensagem de «força e solidariedade» aos jogadores encarnados que ficaram feridos no apedrejamento ao autocarro ou que viram as suas casas vandalizadas.