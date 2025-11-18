Vangelis Pavlidis é líder, nesta altura, da lista dos melhores marcadores da Liga e chega ao final do primeiro terço do campeonato como um dos avançados mais proeminentes da Liga 2024/25, mas o goleador grego do Benfica não domina todos os parâmetros ofensivos.

O Maisfutebol aproveitou esta paragem do campeonato para destacar os melhores da Liga, por setores, e, no ataque, Luis Suárez (Sporting), bem como Rodrigo Zalazar (Sp. Braga) e Pablo Felipe (Gil Vicente), também dão cartas à frente da baliza, mas há ainda a ter em conta nomes como Clayton (Rio Ave), Nélson Oliveira (Vitória) e Jesús Ramíres (Nacional). Fomos à procura dos melhores, tendo em conta vários parâmetros, com a ajuda dos números do nosso parceiro SofaScore [confira os números na galeria associada].

Temos mesmo de começar por Pavlidis, uma vez que o avançado do Benfica, além de liderar a lista dos melhores marcadores, com nove golos marcados, também é o avançado com mais assistências, com um total de três, elevando a participação direta em golos do avançado do Benfica, para doze em onze jornadas, destacando-se, neste capítulo, à frente de Pablo Felipe (Gil Vicente), que soma oito golos e uma assistência (9), ou de Luis Suárez (Sporting), com 7 golos e duas assistências (também 9).

Não é de estranhar, portanto, que Pavlidis também lidere os parâmetros do xG (Expect Goals), a nova métrica da moda, com uma média de 9.26 neste primeiro terço de Liga, precisamente à frente de Luis Suárez (8.34) e Pablo Felipe (5.16).

Ninguem remata tanto como Luis Suárez

No entanto, no capítulo dos remates, ninguém supera Luis Suárez. O avançado do Sporting lidera este ranking com uma média de 4,55 remates por jogo, à frente de Zalazar (3.20), Pavlidis (3.09), Samu (2.80) e Maranhão (2.73). Além de fazer mais remates, o internacional colombiano dos leões também é o que acerta mais na baliza, com uma média de dois remates enquadrados por jogo, melhor que Samu (1.80) ou Pavlidis (1.55).

Luis Suárez destaca-se ainda nos passes-chave por jogo, tirando proveito, neste capítulo, na mobilidade do ataque da equipa de Rui Borges, contabilizando uma média de 1.64 passes-chave por jogo, mais uma vez, à frente de jogadores como Rodrigo Zalazar (1.30) e Pablo Felipe (1.18), dois nomes que aparecem sempre entre os melhores em vários parâmetros do ataque.

Rodrigo Zalazar, por exemplo, com uma técnica apurada, lidera em dois dos parâmetros analisados pelo Maisfutebol. O jogador do Sp. Braga é o jogador com mais dribles bem-sucedidos por jogo, à frente do benfiquista Ivanovic e do sportinguista Suárez. O avançado uruguaio é ainda o jogador que mais duelos ganha no solo, neste caso, à frente de Maranhão (Tondela) ou Clayton (Rio Ave).

No capítulo dos duelos aéreos, é Jesús Ramírez, avançado do Nacional, que ganha mais duelos, com números muito semelhantes aos de Tomané (AVS), mas, logo a seguir, voltam a aparecer os nomes de Pablo Felipe e também de Pavlidis.

No capítulo ofensivo temos também de destacar ainda Nélson Oliveira (Vitória) que é o avançado com maior precisão de passe, à frente de três jogadores do Sp. Braga: Rodrigo Zalazar, El Ouazzani e Pau Víctor.

A fechar, destacamos ainda o avançado que é mais castigado pelos adversários, isto é, o que sofre mais faltas por jogo. Neste aspeto, é Clayton (Rio Ave) que aparece no primeiro lugar, com uma média de 2,73 faltas sofridas por jogo, novamente à frente de Pablo Felipe, um dos nomes mais repetidos nesta avaliação sobre o desempenho dos avançados neste primeiro terço da Liga, a par de Rodrigo Zalazar.

